Вот это да!

Популярная певица Ани Лорак заинтриговала интересным снимком

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. В этот раз она предстала в белом платье рядом с высоким темноволосым мужчиной.

«Но знаешь только ты… с кем сбудутся мечты», - написала она.

Также певица добавила хэштег «Раздетая», который соответствует названию ее песни.

Фото вызвало настоящий фурор.

«Нежно», «интрига», «богиня», «О, Боже мой, дождались», «Такая нежная😍😍 С нетерпением ждём», «Ждем безумно», «Вау, ваууууууу. Как в жду эту песню», - пишут в комментариях.

Отметим, недавно в Сети заговорили о воссоединении Ани Лорак с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу.

Это произошло после того, как они вместе пришли на вечеринку у Филиппа Киркорова. Тогда бывшие супруги танцевали и обнимались под песню "Я люблю тебя до слез", а также довольно мило общались.

Позже пользователи заподозлили, что пара отдыхает вместе, но не афиширует этого. Поводом для такого предположения стали фото на яхте.

Так, Мурат запостил фото дочери. А затем Лорак показала свой снимок тоже сделанный на яхте.

Напомним, Ани Лорак показала, какой "красавчик" живет вместе с ней: домашние кадры.

Как сообщала Politeka, Али Лорак в обнимку со своим "любовником" намекнула на долгожданное событие: "Боже, это не сон".

Также Politeka писала, Ани Лорак пришла на эфир российского телеканала в узком топе, даже бывший муж оценил: новое фото.