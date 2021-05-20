Популярна співачка Ані Лорак розповіла, що вирушає в тур

Зірка вже багато років живе в Росії, де будує свою кар'єру, передає Politeka.net. Цього разу у своєму новому відео в Instagram Ані розповіла, що планує відправитися в тур. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Співачка постала в білій футболці й вузьких джинсах, що підкреслили її фігуру. Різні аксесуари завершили образ.

Зірка розповіла, по яких містах планує відправитися.

"Дорогі мої, чекаю всіх на сольних концертах #шоуTheBest 💥", - підписала відео Лорак.

За 10 хвилин публікація зібрала понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Супер, нарешті тур💥", "настав той момент, коли концерти нарешті відновилися!😍Будемо запалювати і кайфувати на них🔥до зустрічі в Ростові і удачі в турах❤️", " шалено чекаємо! Сподіваємося, що в Україні вже ось-ось відбудеться наша довгоочікувана зустріч🙏", " коли в Україну?", "Яка ж ви красива 😍гарного туру ❤️бережіть себе❤️", " так вами пишаюся!!.🚀 🚀 🚀 ви мені мотивуєте і змушуєте рухатися вперед!😊 ", "Нарешті 🙌 🏻 ❤️ Так сумували за вашими концертами❤❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ані Лорак 42 роки, але виглядає вона набагато молодше. Зірка користується послугами косметологів, а також активно займається в залі.

Зірка віддає перевагу дробовому харчуванню. Це означає, що вона їсть часто, але мало. В її раціон входять овочі, курка і риба.

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