Популярная певица Ани Лорак рассказала, что отправляется в тур

Звезда уже много лет живет в России, где строит свою карьеру, передает Politeka.net. В этот раз в своем новом видео в Инстаграм Ани рассказала, что планирует отправиться в тур. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Певица предстала в белой футболке и узких джинсах, подчеркнувших ее фигуру. Разные аксессуары завершили образ.

Звезда рассказала, по каким городам планирует отправиться.

"Дорогие мои, жду всех на сольных концертах #шоуTheBest 💥", - подписала видео Лорак.

За 10 минут публикация собрала более 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Супер, наконец-то тур💥", "Настал тот момент, когда концерты наконец-то возобновились!😍Будем зажигать и кайфовать на них🔥До встречи в Ростове и удачи в турах❤️", "Безумно ждём! Надеемся, что в Украине уже вот-вот состоится наша долгожданная встреча🙏", "Когда в Украину?", "Какая же Вы красивая 😍Хорошего тура ❤️Берегите себя ❤️", "Так вами горжусь!!.🚀🚀🚀 вы мне мотивируете и заставляете двигаться вперёд!😊", "Наконецто🙌🏻❤️ Так скучали по вашим концертам😍❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Ани Лорак 42 года, но выглядит она намного моложе. Звезда пользуется услугами косметологов, а также активно занимается в зале.

Звезда отдает предпочтение дробному питанию. Это означает, что она ест часто, но мало. В ее рацион входят овощи, курица и рыба.

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