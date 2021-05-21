Російська співачка українського походження Наташа Корольова поділилася кадрами з відпочинку на яхті

Як пише Politeka.net, зараз 47-річна артистка насолоджується відпочинком в Майямі. Вона катається на яхті, загоряє на сонці і вже не в перший раз демонструє відмінну фізичну форму. На свіжих кадрах артистка позувала в купальнику і леопардовій накидці, яка нагадувала халатик. Корольова підставила тіло вітру, дозволивши пограти з волоссям і одягом. Халат задрався, демонструючи стрункі ніжки красуні.

"В моєму серці живе любов! А у вашому? Гарних вихідних!",- підписала відео зірка.

У коментарях Корольовій залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики, якої під постами артистки буває чимало.

"Дуже красива! Любові Вам і величезного щастя!", "Ну як русалка", "Натусічка, Я тебе шалено люблю але без Тарзана, ну ніяк він тебе не гідний, а ти супер", "Тарзан в спідниці", "Шорти одягни", "У кого це ви Наташа закохалися? Виглядаєте приголомшливо!", "Ви крутіше, ніж Монро!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова показала, як розважається з подружкою. Співачка позувала в капелюшку, футболці і смугастих шортах. Жінки сиділи біля басейну. В руках вони тримали келихи.

Нагадаємо, що Наташа Корольова в купальнику розлютила мережу, похвалившись відпочинком з Тарзаном: "з жиру біситеся!".

А ще Politeka повідомляла, що Наташа Корольова не приховала радості поруч з молодим красенем: "Ваш новий хлопчик?".

Також Politeka писала, що 47-річна Наташа Корольова в сукні з мереживом наробила шуму в мережі: «Не за віком».