Російська співачка Наташа Корольова зі своїм чоловіком Сергієм Глушком (Тарзан) вирушила на відпочинок

Як передає Politeka.net, незважаючи на недавній скандал зі зрадами, який розгорівся навколо зоряної пари Корольової і Тарзана, подружжя всіляко демонструє любов і ідилію в своїх відносинах. Днями вони опинилися біля океану. Відпочиваючи на яхті, Корольова з чоловіком обіймалися і цілувалися. Також артистка опублікувала яскраве фото в купальнику спортивного крою.

"Океан дає мені сили і натхнення!!! А що надихає вас?",- підписала фото зірка.

У коментарях Корольовій залишили масу компліментів. Не обійшлося і без критики. Багатьох шанувальників розлютив той факт, що артистка хвалиться розкішним відпочинком.

"А як же має бути по-іншому - русалка ж», «завжди був у Вас закоханий", "Наташенька приємного відпочинку!", "З жиру біситеся! У народу інші проблеми, а не океан», «Корольова ти красуня», «артисти не повинні показувати своє благополуччя, треба бути скромніше», «нехай не випендрюються своїми океанами», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова і Тарзан відсвяткували 20-річчя відносин. Вони поділилися яскравими кадрами з відпочинку.

Нагадаємо, що Наташа Корольова позбулася одягу і показала, як відходить від свят в лазні: "а як же Волочкова?".

А ще Politeka повідомляла, що Наташа Корольова розповіла про сімейну трагедію, показавши останнє фото: "він загинув...".

Також Politeka писала, що Корольова пішла у відрив з мамою на яхті, кадри жарких танців: «Всі не вірять, що тобі 75 років».