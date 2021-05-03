Відома співачка українського походження Наташа Корольова вирішила відновитися після святкових застіль, відправившись в лазню

Знаменитість, яка зі своєю сім'єю живе і працює в Росії, показала, як відходить після травневих свят, в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

За словами королевою, вона вирішила влаштувати собі детокс і відправилася попаритися в лазню.

"Після святкових застіль, банька і детокс дуже правильне рішення! Будьте всі здорові!",- написала зірка.

Вона показала фото, на якому вона сидить в парильні. Співачка позує без одягу: вона закуталася в простирадло, а на її голові красується Банна шапочка. Корольова з явним задоволенням б'є себе віником, розпарюючи свою шкіру.

Її шанувальники бурхливо відреагували на її пост.

"На маму схожа!", "З Легким Паром!", "Нічого така старенька", "Наташа ти супер. Тарзану пощастило", "Банька, так! Це те, що треба!", "Там Тарзан без нагляду фотки страшні викладає, Нат, реагуй якось", "ну і в лазню в макіяжі", "най-най, найкрасивіша...! Обожнюю!", "Ой, а як же Волочкова? Це ж її зона", " Американська банька?",- пишуть люди.

Нагадаємо, чоловік королевою Тарзан нарвався на критику, ледь не засвітивши зайве: "Тобі що Наташка купити труси нормальні не може?".

Як повідомляла Politeka, 47-річна Наташа Корольова осоромилася на концерті, показавши обличчя без фільтрів: "досить збільшувати...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова розкрила деталі дитячої трагедії, згадавши батька: "мені було 12 років...".