Известная певица Наташа Королева опубликовала страшную историю

Как пишет Politeka.net, Наташа Королева родилась в Киеве, но построила карьеру успешной певицы в России. Артистка активно ведет социальные сети, где часто делиться личным. В этот раз Наташа решила вспомнить страшную трагедию. Взрыв на ЧАЭС.

"Мне было 12 лет, когда моя подружка Наташа Папкина пришла в школу и рассказала, что ночью им позвонили встревоженные родственники из Бейрута, где по радио сообщили, что в Чернобыле произошел страшный взрыв. Трагедия 26 апреля 1986 года разделила жизнь на до и после, повлияв на жизнь и судьбы сотен тысяч людей и их детей, внуков... Трудно представить последствия этого взрыва, о котором мы тогда мало что знали. Но я знала, что и мой любимый папа, и я, будучи ребенком, а также другие артисты должны были выступить перед ликвидаторами аварии, и мы это делали, не думая о последствиях, о том, как облучение повлияет на жизнь и смерть моего папы, что будет со мной. Потому что это был наш долг - друг другу помогать. И мы видели глаза настоящих героев, которые ценой собственной жизни пытались спасти нас, и нашу планет от непоправимой катастрофы... Пишу и мурашки по коже от воспоминаний, от переоценки всего того, что с нами было. Этот день для меня особо значим, потому что он впервые научил меня ценить #жизнь и благодарить ее за всё, что у нас есть. С добрым сердцем и благодарностью посвящаю этот пост всем тем, кто выжил, всем тем, кто погиб, кто пережил мучительные страдания... во имя нашего светлого и безопасного настоящего и будущего", - написала Наташа.

Королева добавила фото, где ей 12 лет. А также показала несколько снимков самой Припяти.

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