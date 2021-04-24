Певица Наташа Королева предстала с новой прической

47-летняя артистка следит за внешностью, поэтому не выглядит на свой возраст, пишет Politeka.net. Певица также меняет стиль, стараясь следовать современной моде.

В этот раз Королева предстала в стильном спортивном костюме и черной косухе. Привлекала внимание больше всего прическа звезды - она заплела две косички, вплетя в низ синие нити.

Артистка широко открыла рот и посмотрела в камеру, прижав ко лбу руки.

"Просто хорошо!!!", - написала молодящаяся Наташа.

За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев. Некоторые пользователи сети сравнили звезду с пожилой матерью, а также отметили, что ей следует похудеть, мол она располнела.

"Хорошо весной в субботу, Прокатиться на природу, Сини косы заплести, "Символ" гордо петь в пути", "Крутая 🔥", "Ласточка, ты СУПЕР!!! 🔥💔😍😘", "Красоточка", "Таким красавицам, всегда должно быть хорошо🙌🔥", "Красоточка❤️

Как же классно было в Вегасе, не отпускает 🔥", "Красотка!!! Чуть-чуть надо похудеть.❤️❤️❤️", "Наташа, спасибо за ваше тепло❤️❤️", "Наташенька, Вы как лучик Солнца заряжаете своим теплом и позитивом", "Как вы похожи на маму👏🔥🙌🙌", "Королева ❤️❤️", " Неудачное фото, похожа на бабку, которой пенсию принесли на два дня раньше", - написали пользователи сети.

Напомним, Наташа Королева родилась в семье артистов. Мать звезды - Людмила Порывай - профессор, заслуженная артистка Украины и дирижер хоровой капеллы «Свиточ», а отец - хормейстер академического хора.

Также у артистки есть старшая сестра, Руся, которая тоже певица.

Напомним, что Наташа Королева посреди леса размечталась о мужичке, Тарзану пора ревновать: «Уххх, энергия прет…».

Как сообщала Politeka, Королева в прозрачном наряде показала, как сгорает от любви вдали от Тарзана: "Верхом на...".

Также Politeka писала, что Королева без лифчика подразнила формами, показав, как повезло Тарзану: «Фигурка золотое сечение».