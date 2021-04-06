Российская певица Наташа Королева устроила настоящее шоу посреди леса

Как передает Politeka.net, 47-летняя Наташа Королева не теряет оптимизм и даже после многочисленных скандалов и предательств остается жизнерадостной и цветущей. Она сумела восстановить отношения с мужем после громкой измены, а теперь вовсю восстанавливает свою гастрольную деятельность после затянувшегося карантина.

У себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, снятое среди деревьев. Певица стала зазывать мужичка строчками из своей старой песни. Она прицепила себе желтую косу и веселилась от души.

«Своё весеннее настроение хочу разделить вместе с вами на концерте в Москве», - анонсировала артистка.

В комментариях Королевой оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Ооо, ну какая же красивая! Как всегда!», «Мужичок с гармошкой. Детство вспомнилось. Мама слушала, а я подпевала)))», «Старье одно поет», «Уххх энергия прёт, молодец!», «Наташка молодец, застряла в детстве надолго», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Королева засветилась в неприличном виде рядом с Владимиром Винокуром. На фото Наташа была раздета до белья с накинутой на плечи короткой кофточкой на распашку.

Напомним, что 47-летняя Королева без Тарзана появилась на публике вместе с сыном: "Позорище, а где плейбоя забыли?".

Как сообщала Politeka, ненакрашенная Наташа Королева после громкого провала сына показала, что еще о-го-го: «Эту горячую пору...».

Также Politeka писала, что Королева похвасталась, каким вырос ее с Тарзаном сын, и поплатилась: «Девчонки, трепещите...».