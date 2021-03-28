Відома співачка Наташа Корольова розповіла про важливу подію для неї й сина, Архипа

Зараз син артистки активно займається творчістю, передає Politeka.net. Хлопець випустив кілька пісень і кліпів.

Наташа всіляко підтримує творчі починання Архипа. Цього разу Корольова розповіла про те, що вона разом з сином отримала нагороду. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Про це зірка поділилася у своєму Instagram.

"Вчора для нас з Архипом @grek_grex відбулася важлива подія. Подія - як якийсь підсумок, якась риса, а може бути, якийсь символ того, що наша сім'я міцна, побудована, перш за все, на любові один до одного, на повазі вибору один одного, на прощенні і прийнятті", - розповіла Наталя.

Як зазначає артистка, з дитинства нам прищеплюють цінності про домашнє вогнище, завдяки яким сім'я стає міцною.

"Очі в очі. Душа в душу. Дякуємо Fashion People Awards Teens за нагороду саме в цій номінації, номінації "Сімейні цінності". Для нас це важливо. Бережіть свої сім'ї, друзі!",- написала співачка.

"Ну це як сарказм на адресу своєї сім'ї , щодо вірності, сімейних цінностей, нам чомусь соромно і ніяково, а їм, як з гусака вода... Не соромтесь...", "Все як завжди. Клоуни, "після того, що сталося треба говорити ще про сімейні цінності???😮 ", "Позорище, а де плейбоя забули?", - прокоментували користувачі мережі.

Нагадаємо, минулого року чоловіка Наташі Корольової, стриптизера Тарзана, викрили у зраді. Співачка вирішила зберегти шлюб.

Нагадаємо, що розпалена шампанським Королева на Мальдівах згадала про колишнього чоловіка: "найкраще від Ігоря..."

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в непристойному міні взялася за старе, переборщивши з розміром декольте: "Просто бомба»

Також Politeka писала, що Наташа Корольова потерлася об пальму в спокусливому купальнику: "ось це фігура!"