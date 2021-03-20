Певица Наташа Королева записала видео для фанатов, показав свою настоящее лицо

Как сообщает Politeka.net, известная российская артистка с украинскими корнями Наташа Королева, которая является супругой скандально известного стриптизера Сергея Глушко (Тарзан), опубликовала в соцсети занимательное видео с роскошного отдыха, а в подпсии к нему пригласила поклонников на свой концерт.

В ролике, который 47-летняя Наташа сняла на побережье у океана, она исполняет без фонограммы одну из своих песен, при этом кокетничая со зрителями. Перед камерой артистка появилась в легком пляжном образе – на ней светлый халатик, волосы влажными прядями спадают на плечи, а на чуть опухшем лице нет макияжа. при всем этом Королева выглядит счастливой, хотя в какой-то момент судя по выражению лица, она забыла слова песни, которую поет, а потом вспомнила и продолжила петь, мило улыбаясь.

В подписи к видео Наташа написала: "17 апреля Вегас Сити Холл 19;00! Мой любимый зритель! Жду встречи!!! #наташакоролева #символюности". Поклонники тут же кинулись обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к видео. "Красотка такая, с детства всегда нравилась она", "Шикарно выглядите. Как в молодости", "Красотка, как всегда, даже без макияжа!", "Наталья, вы все еще та девчонка. Оставайтесь такой же милой и настоящей!", "Такая красота без макияжа!", - пишут пользователи в комментариях к посту Королевой.

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