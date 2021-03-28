Известная певица Наташа Королева рассказала о важном событии для нее и сына, Архипа

Сейчас сын артистки активно занимается творчеством, передает Politeka.net. Парень выпустил несколько песен и клипов.

Наташа всячески поддерживает творческие начинания Архипа. В этот раз Королева рассказала о том, что она вместе с сыном получила награду. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Об этом звезда поделилась в своем Инстаграм.

"Вчера для нас с Архипом @grek_grex произошло важное событие. Событие - как некий итог, некая черта, а может быть, некий символ того, что наша семья крепкая, построена, прежде всего, на любви друг к другу, на уважении выбора друг друга, на прощении и принятии", - рассказала Наталья.

Как отмечает артистка, с детства нам прививают ценности о домашнем очаге, благодаря которым семья становится крепкой.

"Глаза в глаза. Душа в душу. Спасибо Fashion People Awards Teens за награду именно в этой номинации, номинации «Семейные ценности». Для нас это важно. Берегите свои семьи, друзья!", - написала певица.

"Ну это как сарказм в адрес своей семьи, насчет верности , семейных ценностей, нам почему-то стыдно и неловко, а им, как с гуся вода... Не позорьтесь...", "Все как обычно. Клоуны, "После того, что произошло надо говорить еще про семейные ценности???😮","Позорище, а где плейбоя забыли?", - прокомментировали пользователи сети.

Напомним, в прошлом году мужа Наташи Королевой, стриптизера Тарзана, уличили в измене. Певица решила сохранить брак.

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