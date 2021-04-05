Відома співачка Наташа Корольова показала, як проходить її підготовка до концертів

Як передає Politeka.net, Корольова славиться своїм життєрадісним характером і оптимістичним поглядом на життя. Навіть після гучного скандалу зі зрадами чоловіка Корольова зуміла повернутися до роботи і запалювати ще більш активно. Шанувальники обожнюють артистку за її позитивну енергетику.

Днями співачка хвалилася новою піснею свого сина Архипа, яку холодно прийняли в мережі. Після гучного провалу сина і сотень негативних відгуків Наташа вирішила зайнятися власною творчістю, за яку її і люблять мільйони.

На свіжих кадрах Корольова показала, як репетирує з музикантами і готується до нових концертів. Виглядала на відео зірка дуже життєрадісною і повною енергії. На відео зірка засвітила молоденьку бек-вокалістку, яка співала з артисткою в унісон.

"Люблю я цю гарячу пору!!! Репетиції, репетиції, репетиції!!",- підписала відео красуня.

У коментарях співачці залишили масу приємних відгуків.

"Наташа ви прекрасні, супер", "Наташа! Любимо тебе! Наша Україночка! Ти запальничка", "вдалого концерту! Не сумніваюся, буде круто!", "Збилася трохи", "Така..гарненька! Без косметики", "Наташа як дівчина. Молода-пустотлива", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Корольова засвітила зайве, притиснувши відомого росіянина до свого пишного бюста: "а Натанич знає толк...".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова заступилася за безталанного сина після провальної прем'єри: «не заважайте пацану кайфувати...».

Також Politeka писала, що Корольова похвалилася, яким виріс її з Тарзаном син, і поплатилася: "Дівчата, тремтіть...".