Известная певица Наташа Королева показала, как проходит ее подготовка к концертам

Как передает Politeka.net, Королева славится своим жизнерадостным характером и оптимистичным взглядом на жизнь. Даже после громкого скандала с изменами мужа Королева сумела вернуться к работе и зажигать еще более активно. Поклонники обожают артистку за ее позитивную энергетику.

На днях певица хвасталась новой песней своего сына Архипа, которую холодно приняли в сети. После громкого провала сына и сотен негативных отзывов Наташа решила заняться собственным творчеством, за которое ее и любят миллионы.

На свежих кадрах Королева показала, как репетирует с музыкантами и готовится к новым концертам. Выглядела на видео звезда очень жизнерадостной и полной энергии. На видео звезда засветила молоденькую бэк-вокалистку, которая пела с артисткой в унисон.

«Люблю я эту горячую пору!!! Репетиции, репетиции, репетиции!!», - подписала видео красотка.

В комментариях певице оставили массу приятных отзывов.

«Наташа вы прекрасны, супер», «Наташа! Любим тебя! Наша Украиночка! Ты зажигалочка», «Удачного концерта! Не сомневаюсь, будет круто!», «Сбилась чуток», «Такая..хорошенькая ! Без косметики», «Наташа как девчонка. Молодая-озорная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Королева засветила лишнее, прижав известного россиянина к своему пышному бюсту: "А Натаныч знает толк…".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева заступилась за бесталанного сына после провальной премьеры: «Не мешайте пацану кайфовать…».

Также Politeka писала, что Королева похвасталась, каким вырос ее с Тарзаном сын, и поплатилась: «Девчонки, трепещите...».