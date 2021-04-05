Известная певица Наташа Королева показала, как проходит ее подготовка к концертам
Как передает Politeka.net, Королева славится своим жизнерадостным характером и оптимистичным взглядом на жизнь. Даже после громкого скандала с изменами мужа Королева сумела вернуться к работе и зажигать еще более активно. Поклонники обожают артистку за ее позитивную энергетику.
На днях певица хвасталась новой песней своего сына Архипа, которую холодно приняли в сети. После громкого провала сына и сотен негативных отзывов Наташа решила заняться собственным творчеством, за которое ее и любят миллионы.
На свежих кадрах Королева показала, как репетирует с музыкантами и готовится к новым концертам. Выглядела на видео звезда очень жизнерадостной и полной энергии. На видео звезда засветила молоденькую бэк-вокалистку, которая пела с артисткой в унисон.
«Люблю я эту горячую пору!!! Репетиции, репетиции, репетиции!!», - подписала видео красотка.
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В комментариях певице оставили массу приятных отзывов.
«Наташа вы прекрасны, супер», «Наташа! Любим тебя! Наша Украиночка! Ты зажигалочка», «Удачного концерта! Не сомневаюсь, будет круто!», «Сбилась чуток», «Такая..хорошенькая ! Без косметики», «Наташа как девчонка. Молодая-озорная», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Королева засветила лишнее, прижав известного россиянина к своему пышному бюсту: "А Натаныч знает толк…".
Как сообщала Politeka, Наташа Королева заступилась за бесталанного сына после провальной премьеры: «Не мешайте пацану кайфовать…».
Также Politeka писала, что Королева похвасталась, каким вырос ее с Тарзаном сын, и поплатилась: «Девчонки, трепещите...».