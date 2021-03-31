Російська співачка Наташа Корольова оприлюднила компрометуюче архівне відео, викликавши огиду у фоловерів

Як повідомляє Politeka.net, відома російська артистка з українським корінням Наташа Корольова, яка є дружиною скандально відомого стриптизера Сергія Глушка опублікувала в соцмережі фото, на якому позує з Володимиром Винокуром, відомим гумористом.

На фото Наташа роздягнена до білизни з накинутою на плечі короткою кофтиною на оранку.

Винокур, мабуть відірвав від бюста Наталії обличчя, махає ручкою. Складається враження, що парочку застали зненацька, але ніхто не подав жодного виду.

"Натаныч !!! З днюхой !!! 💋 💋 💋 💋 💋 ",- коротко підписала фото королева.

Відомо, що Корольова і Володимир Винокур є сусідами. Раніше вони часто виступали разом, Королева в своєму сторіс також поділилася кадрами минулих років, на яких Винокур не соромлячись пристрасно пригорнув до бюста співачки.

Шанувальникам не сподобалися занадто відверті фото, вони розкритикували співачку за вульгарщину:

"Дружба дружбою, а правила пристойності і поваги ще ніхто не відміняв. У такому вигляді перед чоловіком, а не перед сусідом.", "Вульгарно😌"," скромніше треба бути!!! Занадто!!!", "Хоч.б.пристойно.одягнутися.скрізь.свого.вим'я.виставивши.", "Ох, небайдужий давно Натанич до Наташі", " Наташа, Ти вогонь! Здоров'я і довголіття Винокурчику", "а Натанич знає толк...", "у іменинника такий тут вигляд начебто на гарячому зловили😀 😀 😀", "фото якесь вульгарне", - написали шанувальники.

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