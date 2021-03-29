Муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) удивил новым фото

Как пишет Politeka.net, несмотря на скандал с изменой, который прогремел в прошлом году, Сергей пытается наслаждаться жизнью и всем видом показывает, что на личном фронте у пары все хорошо. Эпатажный танцор постоянно что-то публикует в Инстаграм, подогревая интерес публики.

Этот раз не стал исключением, ведь Глушко решил показать себя в одних стрингах. Тарзан на коленях сидел на шезлонге, выставив подкачанный торс. Сергей решил устроить минуту релакса, подняв голову к небу и закрыв глаза.

"Какое небо голубое. Всем дзен", - написал Тарзан под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и принялись комментировать публикацию:

"Не, не Мальдивы", "Фонтаны высохли не только у Королевой", "Я вам куплю новые трусы", "Ого! У вас в Московской области уже жара? Можно загорать?", "Лифчик забыл надеть", "Я думала - Волочкова", "Вот соседям не скучно".

Мы писали, что танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан, появился на публике со скандальным актером Никитой Джигурдой.

Фото сделано во время одного из спектаклей на сцене, в котором были задействованы знаменитости.

Таким образом Тарзан решил поздравить всех с Днем театра, который отмечается 27 марта, а также в этот день празднует день рождения скандалист Никита Джигурда.

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