Ничего себе, какой торс

Стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, обескуражил публику смелыми кадрами

Как передает Politeka.net, 51-летний муж певицы Наташи Королевой опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, показав идеальное утро на курорте в экзотической стране (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, голый Тарзан с мокрыми волосами сидел на причале с видом на лазурный океан в позе лотоса. "Срам" артист прикрыл белым полотенечком.

Муж Королевой закрыл глаза, выставил мускулистую грудь вперед и, по всему, медитировал. Неподвижным Тарзаном, отлично сохранившимся для своих лет, можно любоваться вечность.

"Идеальное дзен-утро! Всем душевного равновесия и здравомыслия!", - подписал он кадры.

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"Да если на Мальдивы ехать, то только с таким красавцем🔥"

"Наталья, видно, снимает... красиво... везёт вам!"

"Ого😮"

"Вот и Сергей начал духовные практики🙏 Мира, душевного покоя и вечной любви Вам с Наташей 😍"

"Чуть не развелись после измены... и Слава Богу, теперь вместе...👏"

Ранее мы рассказывали, Тарзан поделился в Инстаграм курортным видео, в котором показал, как нежится в гамаке над водой. Причем не обошлось без привычной интриги.

«Paradise 😃#тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокепати», - написал артист под роликом.

В сети сразу отреагировали: «Жить хорошо! А хорошо жить - ещё лучше!😂; Кайфушки!; А где видео, как Наташке массаж делаешь? Пора отмаливать грешки🙈; Благодать-то какая👍 Нирвана в мире ванн😂; Как с гуся вода)))».

Напомним, что муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "это точно вы?"

Как сообщала Politeka, 74-летняя мама Королевой в откровенном купальнике зажгла на пляже, Тарзану с тещей повезло: "Так похудела!"

Также Politeka писала, что Наташа Королева потерлась о пальму в соблазнительном купальнике: "вот это фигура!"