Супруг Наташи Королевой, танцор Сергей Глушко (Тарзан) поделился новыми жаркими кадрами и з отпуска

Скандально известный танцор привык поражать публику своими образами, причем чаще всего их едва можно назвать приличными. Поскольку танцор старается обратить внимание женщин на себя, он также часто показывает кадры с тренировок и личные селфи без одежды.

В этот раз Тарзан хвастнул в Инстаграм небольшим видео из теплого курорта и показал, как нежится в гамаке над водой вечером. Причем не обошлось без привычной интриги.

«Paradise 😃#тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокепати», - написал артист под роликом.

В сети сразу ответили: «Жить хорошо! А хорошо жить- ещё лучше!😂; Кайф..; Кайфушки!; Наталья🔥; А где видео, как Наташке массаж делаешь? Пора отметивать грешки🙈; Благодать-то какая👍 Нирвана в мире ванн😂; Как с гуся вода)))».

Днем ранее весьма дерзкое фото Тарзана поклонников и просто пользователей Инстаграм, похоже, не впечатляют, ведь он на них позирует совсем без одежды. Раздевшись на камеру и сев так, чтобы было скрыто лишнее, он смог подчеркнуть остальные достоинства.

«Серега Красава; и душой и телом и талантами; Да ладно вам... Нормальный мужик без труселей😂; Опять страмота; Тарзан где труси потерял?; Не парься по этому поводу. Зачем тебе эти мысли?; Болезнь или просто дно и срамота?; думает одеть трусы или и так пройдёт!; Вот Не бедный ты пацан! Ну купи ты себе одежду а!; Самая сложная работа над собой🙌».

Напомним, что муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "это точно вы?"

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