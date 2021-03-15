Супруг Наташи Королевой, танцор Сергей Глушко (Тарзан) насмешил сеть своим дерзким фото без одежды

Скандально известный танцор не стесняется своей профессии и довольно откровенных фотосессий, которые сам же себе и устраивает, порой даже дома раздеваясь на камеру и показывая подкачанное тело. Артист гордится тем, как выглядит в своем возрасте.

Тем не менее, поклонников и просто пользователей Инстаграм, похоже, последние фото артиста не впечатляют, ведь он на них позирует совсем без одежды. Раздевшись на камеру и сев так, чтобы было скрыто лишнее, он смог подчеркнуть остальные достоинства.

«Вот сижу и думаю.... почему люди считают рисование искусством ,а построение красивого тела - нет..? Ведь второе гораздо сложнее....😉 Сначала была красота тела, а потом уже родилось желание его нарисовать...», - рассуждает мужчина.

Пользователи Инстаграм не остались равнодушны: «Серега Красава; и душой и телом и талантами; Да ладно вам... Нормальный мужик без труселей😂; Опять страмота; Тарзан где труси потерял?; Не парься по этому поводу. Зачем тебе эти мысли?; Болезнь или просто дно и срамота?; думает одеть трусы или и так пройдёт!; Вот Не бедный ты пацан! Ну купи ты себе одежду а!; Самая сложная работа над собой🙌».

До этого артист запостил в своем аккаунте фотографию, на которой он позирует с обнаженным торсом, держа в руках красную розу. При этом он поднес цветок к лицу и соблазнительно прикусил лепесток зубами.

"С днем стриптиза вас всех, господа! А женщинам - розы", - написал он.

Такое фото вызвало бурную реакцию в сети, особенно среди представительниц прекрасного пола. Многие даже позавидовали жене Тарзана Наташе Королевой.

Напомним, что муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "это точно вы?"

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