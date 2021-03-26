Певица Наташа Королева продемонстрировала искусство перевоплощения

Как передает Politeka.net, 47-летняя артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в смелом наряде.

Позабыв о возрасте, звезда втиснулась в узкий гольфик, из полупрозрачной ткани с "хищным" принтом. Наташа похвасталась аппетитными "полушариями", которые нежно упаковала в черный бюстик. Наверно, многие при взгляде на эти прелести, подумают, как повезло мужу Королевой Тарзану.

Яркий макияж, распущенные волосы, а, главное, огонек в глазах дополнили ее страстный образ.

В подписи певица "расхристила" душу, поразмышляв о своих перевоплощениях для сцены и о том, какая она на самом деле.

"Я люблю работать с неординарными художниками, которые создают, порою, весьма неожиданные образы. А ведь каждый Мастер желает придумать что-то эдакое, желает сотворить нечто уникальное и неповторимое при работе со мной. А я часто задаю себе вопрос «неужели это я»?. И сколько же образов было за всё это время?!.. Каждый раз, глядя на свой новый - я удивляюсь, как в этом состоянии «потока» я могу создавать сценические образы, которые смотрятся органично, но настолько мне несвойственны в жизни, которые так далеки от меня настоящей... В этом и есть искусство перевоплощения. Умение вживаться в новую роль, примеряя на себе маску невинной девы или порочной дьяволицы, ласковой кошки или опасной львицы...", - разоткровенничалась звезда.

Пользователи тем временем оценили ее новый образ в комментариях:

"Красотка Наталка, обожаю😍"

"Старушка..."

"Наташа, как всегда неотразима, просто красавица!!! ♥️"

"Дерзай Наталья😍"

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