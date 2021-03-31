Российская певица Наташа Королева обнародовала компрометирующее архивное видео, вызвав отвращение у фолловеров

Как сообщает Politeka.net, известная российская артистка с украинскими корнями Наташа Королева, которая является супругой скандально известного стриптизера Сергея Глушко опубликовала в соцсети фото, на котором позирует с Владимиром Винокуром, известным юмористом.

На фото Наташа раздета до белья с накинутой на плечи короткой кофточкой на распашку.

Винокур, видимо оторвавший от бюста Натальи лицо, машет ручкой. Создается впечатление, что парочку застали врасплох, но никто не подал ни вида.

"Натаныч !!! С днюхой !!! 💋💋💋💋💋", - коротко подписала фото Королева.

Известно, что Королева и Владимир Винокур являются соседями. Раньше они часто выступали вместе, Королева в своем сторис также поделилась кадрами прошлых лет, на которых Винокур не стесняясь страстно прильнул к бюсту певицы.

Поклонникам не понравились слишком откровенные фото, они раскритиковали певицу за вульгарщину:

"Дружба дружбой, а правила приличия и уважения ещё никто не отменял. В таком виде перед мужем, а не перед соседом.", "Вульгарно😌", "Поскромнее надо быть!!! Слишком!!!", "Хоть.бы.прилично.оделась.везде.свое.вымя.выставит.", "Ох, неравнодушен давно Натаныч к НАТАШЕ", "Наташа, ты огонь! Здоровья и долголетия Винокурчику", "А Натаныч знает толк…", "У именинника такой здесь вид как будто бы на горячем поймали😀😀😀", "Фото какое-то вульгарное", - написали поклонники.

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