Відома співачка Наташа Корольова похвалилася новим досягненням свого з Сергієм Глушко (Тарзана) 19-річного сина

Як повідомляє Politeka.net, артистка показала фото Архипа Глушка на своїй сторінці в Instagram.

Схоже, хлопець вирішив піти шляхом зіркових батьків, і зайнявся музикою.

"Нова пісня 2021 Дівчата, тремтіть... Архип Грек @grek_grex випустив новий трек - М'які іграшки" - написала Корольова.

На фото Архип зображений з плюшевим ведмедиком під рукою.

Зазначимо, думки користувачів Мережі щодо пісні Архипа розділилися. Сподобалося далеко не всім.

"Розумію Наташу як маму, звичайно їй хочеться щоб син був успішним і популярним! І вона намагається допомагати йому в цьому. Але особисто моя думка співак з Архипа ніякої! Краще б пробував себе в іншому терені", " Наташа, не треба... Ну ти ж бачиш сама, що він не артист (харизми нуль), і не співак» Електроніка робить чудеса ,але наживо це повна самодіятелтность і не великий сцени)«, " чому ви вважаєте, що у Архипа немає голосу??? У Бузової його дійсно немає, і нічого, співає... А мені подобається, молодець Архип, бажаю йому великих успіхів" « "ваші нотки в голосі👏 успіху вам і цікавих проектів", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Архип Глушко випустив ремейк на пісню»Дельфін і русалка". 18-річний син Наташі Корольової і Тарзана. Він не просто перепів легендарний хіт 1990-х на свій лад, а й переклав Приспів на японську мову.

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