Известная певица Наташа Королева похвасталась новым достижением своего с Сергеем Глушко (Тарзана) 19-летнего сына

Как сообщает Politeka.net, артистка показала фото Архипа Глушко на своей странице в Инстаграм.

Похоже, парень решил пойти по пути звездных родителей, и занялся музыкой.

«Новая песня 2021 Девчонки, трепещите... Архип Грек @grek_grex выпустил новый трек - Мягкие игрушки», - написала Королева.

На фото Архип запечатлен с плюшевым мишкой под рукой.

Отметим, мнения пользователей Сети относительно песни Архипа разделились. Понравилось далеко не всем.

«Понимаю Наташу как маму, конечно ей хочется чтобы сын был успешным и популярным! И она старается помогать ему в этом. Но лично мое мнение певец из Архипа никакой! Лучше бы пробывал себя в другом поприще», «Наташа, не надо... Ну ты же видишь сама, что он не артист (харизмы ноль), и не певец (электроника делает чудеса, но вживую это полная самодеятелтность и не большой сцены)», «Почему вы считаете, что у Архипа нет голоса??? У Бузовой его действительно нет, и ничего, поёт... А мне нравится, молодец Архип, желаю ему больших успехов», «ваши нотки в голосе👏 успеха вам и интересных проектов», - пишут в комментариях.

Напомним, недавно Архип Глушко выпустил ремейк на песню «Дельфин и русалка». 18-летний сын Наташи Королевой и Тарзана. Он не просто перепел легендарный хит 1990-х на свой лад, но и перевел припев на японский язык.

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