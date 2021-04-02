Російська співачка Наташа Корольова показала, як репетирує її син Архип перед прем'єрою пісні

Як передає Politeka.net, син Корольової і стриптизера Тарзана Архип Глушко випустив черговий трек. 19-річний хлопець вирішив піти по стопах матері і активно пробує себе у творчості. Архип записав кілька своїх власних треків, а також зробив продовження історії про дельфіна і русалку.

На свіжих кадрах горда мати показала, як Архип наспівує пісню в гримерці і вирішила пожартувати над ним.

«Підслуховую. Репетирує. Нервує ... Народ он пише, що може тобі не варто співати пісні», - звернулася Наташа до сина.

"Ось що я скажу вам!",- заявив Архип, показавши непристойний жест в камеру.

"Ну ладно. Просто ти реалізуєш всі свої таланти, правильно?", - направила сина Королева.

«Так. Мені це подобається, тому я це роблю", - твердо заявив Архип.

"Ну ось. Йому це подобається, він тому і робить. Хлопці, не заважайте пацану кайфувати", - заступилася за сина мати.

Відзначимо, що останню пісню Архипа жорстко розкритикували в мережі. Шанувальники відзначають, що у Архипа абсолютно немає таланту, а Наталя намагається прокласти йому дорогу в шоу-бізнес за всяку ціну.

"Пора б вже додуматися матусі, що на її дитині природа відпочила», "співак з Архипа ніякий!", "Як маму Наташу можна зрозуміти, але як адекватну людину - ні. Не вміє він співати", - пишуть люди.

Нагадаємо, що 47-річна Корольова без Тарзана з'явилася на публіці разом з сином: "Позорище, а де плейбоя забули?".

А ще Politeka писала, що Корольова похвалилася, яким виріс її з Тарзаном син, і поплатилася: "Дівчата, тремтіть...».

Також Politeka повідомляла, що Корольова засвітила зайве, притиснувши відомого росіянина до свого пишного бюста: "а Натанич знає толк...".