Российская певица Наташа Королева показала, как репетирует ее сын Архип перед премьерой песни

Как передает Politeka.net, сын Королевой и стриптизера Тарзана Архип Глушко выпустил очередной трек. 19-летний парень решил пойти по стопам матери и активно пробует себя в творчестве. Архип записал несколько своих собственных треков, а также сделал продолжение истории о дельфине и русалке.

На свежих кадрах гордая мать показала, как Архип напевает песню в гримерке и решила подшутить над ним.

«Подслушиваю. Репетирует. Нервничает…Народ вон пишет, что может тебе не стоит петь песни», - обратилась Наташа к сыну.

«Вот что я скажу вам!», - заявил Архип, показав неприличный жест в камеру.

«Ну ладно. Просто ты реализуешь все свои таланты, правильно?», - направила сына Королева.

«Да. Мне это нравится, поэтому я это делаю», - твердо заявил Архип.

«Ну вот. Ему это нравится, он поэтому и делает. Ребята, не мешайте пацану кайфовать», - заступилась за сына мать.

Отметим, что последнюю песню Архипа жестко раскритиковали в сети. Поклонники отмечают, что у Архипа совершенно нет таланта, а Наталья пытается проложить ему дорогу в шоу-бизнес любой ценой.

«Пора бы уже додуматься мамочке, что на её ребятёнке природа отдохнула», «Певец из Архипа никакой!», «Как маму Наташу можно понять, но как адекватного человека -нет. Не умеет он петь», - пишут люди.

Напомним, что 47-летняя Королева без Тарзана появилась на публике вместе с сыном: "Позорище, а где плейбоя забыли?".

А еще Politeka писала, что Королева похвасталась, каким вырос ее с Тарзаном сын, и поплатилась: «Девчонки, трепещите...».

Также Politeka сообщала, что Королева засветила лишнее, прижав известного россиянина к своему пышному бюсту: "А Натаныч знает толк…".