Певица Наташа Королева, супаруга сергея Глушко (Тарзана) показала себя на смелом видео
Как передает Politeka.net, 47-летняя артистка опубликовала новый ролик в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в пикантном виде.
Королева показала видео, в котором звучала ее песня «Красная помада». При этом сама артистка позировала полубоком к камере, ее плечи были полностью обнажены. Под такой наряд лифчик не наденешь. Образ дополняли массивные серьгии яркий макияж.
«Ох, мама,
Твоя дочь
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Почему-то чертовски наивная
Красная помада мне идёт
А он оказался не тот», - звучали слова песни.
Отмети, выход песни совпал со скандалом вокруг измен супруга Королевой.
Кадры активно комментируют с Сети.
«Класс🔥🔥🔥Песня Супер и Наташа красавица неповторимая», «Очень обаятельная. Красивое сочетание темные волосы и светлые глаза. Это говорят порода. А песни самые лучшие Игоря Николаева. Очень проникают в душу», «Обожаю🔥За то что не останавливается, меняется, и всегда со стилем! Вы на сцене как куколка, фигурка золотое сечение❤позитив и положительная энергия всегда от вас», «Наташа красотка», «Ну просто тонна грима на ней», - пишут в комментариях.
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