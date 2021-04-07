Муж российской певицы Наташи Королевой Тарзан взбудоражил сеть пикантным фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Сергей Глушко опубликовал фото, сделанное в спортивном зале. 51-летний Тарзан всю свою сознательную жизнь зарабатывает деньги своим телом – он танцует стриптиз, выступает в различных шоу и снимается в кино в роли накачанных красавчиков. Из-за своей работы Глушко вынужден всегда держать себя в форме.

Как признавался Тарзан в одном из интервью, раньше он не мог представить, что в 50 лет будет танцевать стриптиз. Сейчас же он не собирается уходить из профессии, пока способен держать себя в форме.

На свежем фото Тарзан показал свою идеальную физическую форму. Он низко спустил штаны, едва не засветив лишнее.

«Всем вечерний физкультпривет!», - подписал фото Тарзан.

В комментариях эпатажному артисту оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Интересно во сколько лет постареет Тарзан? Ну идеальные формы», «Привет. Вы просто супер», «Вот это грудь! Королева позавидует», «Всем бы так выглядеть в Вашем возрасте», «пока душа молода его, он может не бояться старости», - пишут пользователи сети.

Напомним, что раздетый и мокрый муж Королевой Тарзан ушел в дзен, заставив трепетать всех остальных: "Наталья, видно...".

Как сообщала Politeka, раздетый муж Королевой Тарзан выставил все свое "добро" на обозрение: "Вот соседям не скучно".

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