Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан) здивував новим фото

Як пише Politeka.net, незважаючи на скандал зі зрадою, який прогримів минулого року, Сергій намагається насолоджуватися життям і всім виглядом показує, що на особистому фронті у пари все добре. Епатажний танцюрист постійно щось публікує в Instagram, підігріваючи інтерес публіки.

Цей раз не став винятком, адже Глушко вирішив показати себе в одних стрінгах. Тарзан на колінах сидів на шезлонгу, виставивши підкачаний торс. Сергій вирішив влаштувати хвилину релаксу, піднявши голову до неба і закривши очі.

"Яке небо блакитне. Всім дзен", - написав Тарзан під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і почали коментувати публікацію:

"Ні, не Мальдіви", "фонтани висохли не тільки у королевою", "я вам куплю нові труси", " Ого! У вас в Московській області вже спека? Можна засмагати?", "Ліфчик забув надіти","я думала - Волочкова", "Ось сусідам не нудно".

Ми писали, що танцюрист Сергій Глушко, відомий як Тарзан, з'явився на публіці зі скандальним актором Микитою Джигурдою.

Фото зроблено під час одного з вистав на сцені, в якому були задіяні знаменитості.

Таким чином Тарзан вирішив привітати всіх з Днем театру, який відзначається 27 березня, а також в цей день святкує день народження скандаліст Микита Джигурда.

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