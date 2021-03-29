Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан) здивував новим фото
Як пише Politeka.net, незважаючи на скандал зі зрадою, який прогримів минулого року, Сергій намагається насолоджуватися життям і всім виглядом показує, що на особистому фронті у пари все добре. Епатажний танцюрист постійно щось публікує в Instagram, підігріваючи інтерес публіки.
Цей раз не став винятком, адже Глушко вирішив показати себе в одних стрінгах. Тарзан на колінах сидів на шезлонгу, виставивши підкачаний торс. Сергій вирішив влаштувати хвилину релаксу, піднявши голову до неба і закривши очі.
"Яке небо блакитне. Всім дзен", - написав Тарзан під фото.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і почали коментувати публікацію:
"Ні, не Мальдіви", "фонтани висохли не тільки у королевою", "я вам куплю нові труси", " Ого! У вас в Московській області вже спека? Можна засмагати?", "Ліфчик забув надіти","я думала - Волочкова", "Ось сусідам не нудно".
Ми писали, що танцюрист Сергій Глушко, відомий як Тарзан, з'явився на публіці зі скандальним актором Микитою Джигурдою.
Фото зроблено під час одного з вистав на сцені, в якому були задіяні знаменитості.
Таким чином Тарзан вирішив привітати всіх з Днем театру, який відзначається 27 березня, а також в цей день святкує день народження скандаліст Микита Джигурда.
Нагадаємо, чоловік королевою Тарзан ошелешив новою витівкою після скандалу зі зрадами
А ще Politeka писала, що роздягнений і мокрий чоловік королевою Тарзан пішов у дзен, змусивши тремтіти всіх інших
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