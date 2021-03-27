Чоловік Наташі Корольової танцюрист-стриптизер Сергій Глушко, відомий як Тарзан, з'явився на публіці зі скандальним актором Микитою Джигурдою

Знімок розмістив у себе в Інстаграм 51-річний чоловік Корольової, передає Politeka.net

Фото зроблено під час одного з вистав на сцені, в якому були задіяні знаменитості.

Таким чином Тарзан вирішив привітати всіх з Днем театру, який відзначається 27 березня, а також в цей день святкує день народження скандаліст Микита Джигурда.

"Всіх з днем театру! @instadzhigurda Никитушка! Дорогий! З Днем Народження Тебе і Театр! Всіх благ і мою повагу!» ,- написав Сергій Глушко.

Шанувальники приєдналися до привітань не поскупившись на компліменти.

"Зі святом вас талановиті і красиві чоловіки! ;-)",

"Гуляю в саду насолоди сьогодні мій день народження",

"Зі святом вітаю", - пишуть в мережі.

До слова, минулого року в родині Наташі Корольової і Тарзана стався розлад. Танцюрист зізнався у зраді з молодою актрисою, але співачка знайшла в собі сили пробачити чоловіка. Пізніше вони вирушили на африканський острів Занзібар, де взяли участь у зйомках реаліті-шоу «Плем'я». Там же зняли кліп на нову пісню» Гори-гори", виконали яку в дуеті.

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