Муж Наташи Королевой танцор-стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, появился на публике со скандальным актером Никитой Джигурдой

Снимок разместил у себя в Инстгарм 51-летний супруг Королевой, передает Politeka.net

Фото сделано во время одного из спектаклей на сцене, в котором были задействованы знаменитости.

Таким образом Тарзан решил поздравить всех с Днем театра, который отмечается 27 марта, а также в этот день празднует день рождения скандалист Никита Джигурда.

«Всех с днем Театра! @instadzhigurda Никитушка! Дорогой! С Днем Рождения тебя и Театр! Всех благ и моё почтение!», - написал Сергей Глушко.

Поклонники присоединились к поздравлениям не поскупившись на комплименты.

"С Праздником Вас талантливые и красивые мужчины! ;-)",

"Гуляю в саду наслаждения сегодня мой день рождения",

"С праздником поздравляю", - пишут в сети.

К слову, в прошлом году в семье Наташи Королевой и Тарзана случился разлад. Танцор признался в измене с молодой начинающей актрисой, но певица нашла в себе силы простить мужа. Позже они отправились на африканский остров Занзибар, где приняли участие в съемках реалити-шоу «Племя». Там же сняли клип на новую песню «Гори-гори», исполнили которую в дуэте.

Напомним, что муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "это точно вы?"

Как сообщала Politeka, 74-летняя мама Королевой в откровенном купальнике зажгла на пляже, Тарзану с тещей повезло: "Так похудела!"

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