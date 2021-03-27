Муж Наташи Королевой танцор-стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, появился на публике со скандальным актером Никитой Джигурдой
Снимок разместил у себя в Инстгарм 51-летний супруг Королевой, передает Politeka.net
Фото сделано во время одного из спектаклей на сцене, в котором были задействованы знаменитости.
Таким образом Тарзан решил поздравить всех с Днем театра, который отмечается 27 марта, а также в этот день празднует день рождения скандалист Никита Джигурда.
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«Всех с днем Театра! @instadzhigurda Никитушка! Дорогой! С Днем Рождения тебя и Театр! Всех благ и моё почтение!», - написал Сергей Глушко.
Поклонники присоединились к поздравлениям не поскупившись на комплименты.
"С Праздником Вас талантливые и красивые мужчины! ;-)",
"Гуляю в саду наслаждения сегодня мой день рождения",
"С праздником поздравляю", - пишут в сети.
К слову, в прошлом году в семье Наташи Королевой и Тарзана случился разлад. Танцор признался в измене с молодой начинающей актрисой, но певица нашла в себе силы простить мужа. Позже они отправились на африканский остров Занзибар, где приняли участие в съемках реалити-шоу «Племя». Там же сняли клип на новую песню «Гори-гори», исполнили которую в дуэте.
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