Нічого собі, який торс

Стриптизер Сергій Глушко, відомий як Тарзан, збентежив публіку сміливими кадрами

Як передає Politeka.net, 51-річний чоловік співачки Наташі Корольової опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, показавши ідеальний ранок на курорті в екзотичній країні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, голий Тарзан з мокрим волоссям сидів на причалі з видом на блакитний океан в позі лотоса. "Сором" артист прикрив білим рушничком.

Чоловік Корольової закрив очі, виставив м'язисті груди вперед і, по всьому, медитував. Безтурботним Тарзаном, який відмінно зберігся для своїх років, можна милуватися вічність.

"Ідеальний дзен-ранок! Всім душевної рівноваги і розсудливості!", - підписав він кадри.

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"Та якщо на Мальдіви їхати, то тільки з таким красенем🔥"

"Наталя, видно, знімає... Гарно... щастить вам!"

"Ого😮"

"Ось і Сергій почав духовні практики🙏 миру, душевного спокою і вічної любові Вам з Наташею 😍"

"Мало не розлучилися після зради... і Слава Богу, тепер разом...👏"

Раніше ми розповідали, Тарзан поділився в Instagram курортним відео, в якому показав, як ніжиться в гамаку над водою. Причому не обійшлося без звичної інтриги.

"Paradise 😃#тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокепаті», - написав артист під роликом.

У мережі відразу відреагували: "жити добре! А добре жити - ще краще!😂 ; Кайфушки!; А де відео, як Наталці масаж робиш? Пора відмолювати грішки🙈; Благодать-то яка👍 Нірвана в світі ванн😂; як з гусака вода)))".

Нагадаємо, що чоловік королевою Тарзан показав нове обличчя зі шрамами і викликав подив: "це точно ви?"

Як повідомляла Politeka, 74-річна мама королевою у відвертому купальнику запалила на пляжі, Тарзану з тещею пощастило: "Так схудла!"

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