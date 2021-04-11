Певица Наташа Королева устроила переполох новыми кадрами, отправившись на другой конец света без мужа Тарзана
Как передает Politeka.net, 47-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала посреди песчаных дюн (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Наташа находится сейчас в ОАЭ. Решив "перезагрузиться" перед концертом и подпитаться "мощной энергией", певица отправилась в пустыню. На ней было длинное прозрачное платье поверх темной подкладки, а также восточный головной убор с золотистым декором.
"Гори огнем любви...", - пела на кадрах Королева, широко улыбаясь в камеру.
В подписи Наташа раскрыла, что дает ей силу во время многочисленных поездок, в том числе и в этой.
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"Её величество Природа - это именно то, что даёт силу. И вот в предверии важного концерта 17 апреля я открыла для себя мощнейшую энергию пустыни Руб эль Хали. Барханы, море песка, ветер - это такие мощные потоки, что они перезагружают тебя и дарят какую-то особую силу. А таинственная история легендарной дороги мирры, ладана и драгоценностей придаёт этому месту особую атмосферу. Ну и конечно же, милые корабли пустыни 🐫, которые не могут не умилять своим гордым и независимым видом. Берегите природу. В ней наша сила", - поделилась Королева.
Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:
"Странные песни, одни и те же слова по сто раз повторяются(((😂"
"Сплошная показуха. И ужасно примитивно"
"Пи*ец копия мамаши своей стала"
"Верхом на корабле пустыни 🌵?"
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