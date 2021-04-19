Певица Наташа Королева рассказала о хорошем вечере в кругу семьи и зрителей

Артистка обнималась с мужем, Сергеем Глушко, и сыном, Архипом, выйдя на сцену, пишет Politeka.net.

Как оказалось, звезда дала концерт, взбудоражив фанатов. Видео с выступления Королева опубликовала в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах певица выступала в компании сына и мужа. Она держалась с ними за руки, а потом обнялась. Стоит отметить, что артистка была в ярком мини-платье и кроссовках, добавив своему образу молодежного стиля.

"Все о чем мечтаю я, сбывается всегда! И это удивительно и невероятно !!! Спасибо Москва !!! Это был незабываемый вечер!!", - написала певица.

За семь часов публикация собрала более 100 тысяч просмотров и много комментариев.

"Натуся, поздравляю, море эмоций👏🏼👏🏼👏🏼", "Ну,а Тарзана зачем выводишь на сцену, хватит унижать себя", "Альфа-самец всё ещё рядом 😂😂😂😂", "Классная, солнечная Наташа. Браво.!!!❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Наташа, спасибо 🙏🏻 за потрясающие эмоции 🔥 ты лучшая 👏 шикарный концерт👍🏼👍🏼👍🏼", "Не нам судить, но Тарзана видеть на сцене рядом с тобою 🤷‍♀️", "Зачем семейка вся собралась? Хватит одна", "Моя мечта сегодня сбылась! Ваш концерт просто огнище! Спасибо за эту красоту, творчество и эмоции😍😍😍😍😍 Вы лучшая!!!!!", "Были сегодня на вашем концерте 😍в восторге, спасибо большое за эмоции", - написали пользователи сети.

Напомним, в прошлом году Сергей Глушко в своем Инстаграм признался в измене жене, после того, как в сети всплыла его переписка с любовницей.

Напомним, что Наташа Королева посреди леса размечталась о мужичке, Тарзану пора ревновать: «Уххх, энергия прет…».

Как сообщала Politeka, Королева в прозрачном наряде показала, как сгорает от любви вдали от Тарзана: "Верхом на...".

Также Politeka писала, что Королева без лифчика подразнила формами, показав, как повезло Тарзану: «Фигурка золотое сечение».