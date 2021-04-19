Российская певица Наташа Королева дала масштабный сольный концерт в Москве

Как передает Politeka.net, артистка очень долго готовилась к концерту, особенно, учитывая тот факт, что из-за карантина она давно не давала больших концертов, и соскучилась за публикой. Судя по сторис в Инстаграм звезды, за концерт она успела сменить несколько ярких образов.

Королева появлялась перед публикой в черном костюме с красным венком на голове, танцевала в яркого цвета платьях и костюмах. Одним из эффектных образов она поделилась в сторис. На певице было очень короткое красное платье и колготки в сеточку. Со сцены ее наряд смотрелся очень эффектно. 47-летняя певица в очередной раз доказала, что не собирается стареть и еще способна заткнуть за пояс молодых коллег.

Стоит отметить, что на концерте артистка выступила совместно со своим мужем Сергеем Глушко, который известен под псевдонимом Тарзан, а также с сыном, который строит певческую карьеру. Этим жестом певица доказала, что семья для нее важнее всего.

Ранее мы писали, что Королева поделилась яркими кадрами, сделанными на отдыхе в ОАЭ. Таким образом певица устроила себе «перезагрузку» перед концертом.

Напомним, что Королева без лифчика подразнила формами, показав, как повезло Тарзану: «Фигурка золотое сечение».

Как Politeka писала, что Наташа Королева похвасталась семейной идиллией с мужем-изменщиком Тарзаном и любимым сыном: "Все о чем мечтаю я...".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Наташа Королева в мини-бикини потрусила пышностями, взбесив людей: «Будь поскромнее…».