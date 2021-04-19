Співачка Наташа Корольова розповіла про гарний вечір у колі сім'ї та глядачів

Артистка обіймалася з чоловіком, Сергієм Глушко, і сином, Архипом, вийшовши на сцену, пише Politeka.net.

Як виявилося, зірка дала концерт, розбурхавши фанатів. Відео з виступу Корольова опублікувала у своєму Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах співачка виступала в компанії сина і чоловіка. Вона трималася з ними за руки, а потім обнялася. Варто відзначити, що артистка була в яскравій міні-сукні і кросівках, додавши своєму образу молодіжного стилю.

"Все про що мрію я, збувається завжди! І це дивовижно і неймовірно !!! Спасибі Москва !!! Це був незабутній вечір!!",- написала співачка.

За сім годин публікація зібрала понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Натуся, вітаю, море емоцій👏 🏼 👏 🏼 👏 🏼", "ну, а Тарзана навіщо виводиш на сцену, досить принижувати себе", "Альфа-самець все ще поруч😂 😂 😂 😂", "класна, сонячна Наташа. Браво.!!!❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Наташо, спасибі 🙏 🏻 за приголомшливі емоції 🔥 ти найкраща 👏 шикарний концерт👍 🏼 👍 🏼 👍 🏼", "не нам судити, але Тарзана бачити на сцені поруч з тобою️️", " навіщо сімейка вся зібралася? Досить одна", " Моя мрія сьогодні збулася! Ваш концерт просто вогнище! Дякую за цю красу, творчість та емоції ☺ ви найкраща!!!!!", "Були сьогодні на вашому концерті 😍в захваті, спасибі велике за емоції", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в минулому році Сергій Глушко в своєму Інстаграм зізнався в зраді дружині, після того, як в мережі спливла його листування з коханкою.

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