Співачка Наташа Корольова розповіла про гарний вечір у колі сім'ї та глядачів
Артистка обіймалася з чоловіком, Сергієм Глушко, і сином, Архипом, вийшовши на сцену, пише Politeka.net.
Як виявилося, зірка дала концерт, розбурхавши фанатів. Відео з виступу Корольова опублікувала у своєму Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах співачка виступала в компанії сина і чоловіка. Вона трималася з ними за руки, а потім обнялася. Варто відзначити, що артистка була в яскравій міні-сукні і кросівках, додавши своєму образу молодіжного стилю.
"Все про що мрію я, збувається завжди! І це дивовижно і неймовірно !!! Спасибі Москва !!! Це був незабутній вечір!!",- написала співачка.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Полякова різко відповіла українцям, які висміяли її обличчя після ботокса: "Не всім бути богинями..."
Синоптики терміново попередили про погіршення погоди, оголошено жовтий рівень небезпеки: які області заморозить
Кравець із "Квартал 95" радикально змінила образ, від Олени не залишилося й сліду: "Вже не секрет..."
Зірка "Дизель шоу" Писаренко, що втік в Росію, показав свого нового пернатого друга: "Хто на кого більше схожий"
За сім годин публікація зібрала понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Натуся, вітаю, море емоцій👏 🏼 👏 🏼 👏 🏼", "ну, а Тарзана навіщо виводиш на сцену, досить принижувати себе", "Альфа-самець все ще поруч😂 😂 😂 😂", "класна, сонячна Наташа. Браво.!!!❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Наташо, спасибі 🙏 🏻 за приголомшливі емоції 🔥 ти найкраща 👏 шикарний концерт👍 🏼 👍 🏼 👍 🏼", "не нам судити, але Тарзана бачити на сцені поруч з тобою️️", " навіщо сімейка вся зібралася? Досить одна", " Моя мрія сьогодні збулася! Ваш концерт просто вогнище! Дякую за цю красу, творчість та емоції ☺ ви найкраща!!!!!", "Були сьогодні на вашому концерті 😍в захваті, спасибі велике за емоції", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, в минулому році Сергій Глушко в своєму Інстаграм зізнався в зраді дружині, після того, як в мережі спливла його листування з коханкою.
Нагадаємо, що Наташа Корольова посеред лісу розмріялася про мужичку, Тарзану пора ревнувати:»Уххх, енергія пре...".
Як повідомляла Politeka, Королева в прозорому вбранні показала, як згорає від любові далеко від Тарзана: "верхи на...".
Також Politeka писала, що Королева без ліфчика подражнила формами, показавши, як пощастило Тарзану:»фігурка золотий перетин".