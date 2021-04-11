Співачка Наташа Корольова, супаруга Сергія Глушка (Тарзана) показала себе на сміливому відео

Як передає Politeka.net, 47-річна артистка опублікувала новий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в пікантному вигляді.

Королева показала відео, в якому звучала її пісня «Червона помада». При цьому сама артистка позувала напівбоком до камери, її плечі були повністю оголені. Під таке вбрання ліфчик не одягнеш. Образ доповнювали масивні сережки і яскравий макіяж.

"Ох, мама,

Твоя дочь

Чомусь чертовски наївна

Червона помада мені йде

А він виявився не той», - звучали слова пісні.

Відзначимо, вихід пісні збігся зі скандалом навколо зрад чоловіка Корольової.

Кадри активно коментують з мережі.

"Клас🔥 🔥 🔥пісня супер і Наташа красуня неповторна", " дуже чарівна. Красиве поєднання темне волосся і світлі очі. Це кажуть порода. А пісні найкращі Ігоря Ніколаєва. Дуже проникають в душу", "обожнюю🔥За те що не зупиняється, змінюється, і завжди зі стилем! Ви на сцені як лялечка, фігурка золотий перетин❤позитив і позитивна енергія завжди від вас», «Наташа красуня», «Ну просто тонна гриму на ній», - пишуть в коментарях.

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