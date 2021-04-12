Російська співачка Наташа Корольова викликала суперечки в мережі через нове відео

Як пише Politeka.net, у свої 47 років Корольова виглядає просто чудово. Вона ніколи не могла похвалитися модельною зовнішністю, але відрізнялася смачною, соковитою і жіночною фігуркою. На свіжому відео Корольова постала в купальнику. Вона попросила шанувальників завчити рухи для майбутнього концерту. Поки артистка показувала рухи, її пишні форми жили своїм життям. Вона потрусила бюстом, змусивши чоловіків пускати слинки.

"Друзі! Вчимо рухи! 17 квітня буду перевіряти", - підписала відео зірка і влаштувала майстер-клас.

У коментарях співачці стали залишати масу приємних слів. Не обійшлося і без критики. Деяких розлютив відвертий вигляд Корольової, а також той факт, що вона в такому вигляді говорила про піонерів.

"Струнка, красива! Просто диво!", "Фігурка просто дивовижна!", "Наташа ми всі тебе любимо, ти і красива, і струнка, але не треба оголятися. Ти мама дорослого сина і будь скромніше, а на концерт люди і так прийдуть", "Наталочка, в якій же ви прекрасній формі, красуня!", "Вплинула на вас зрада чоловіка.. Струнка така", "Наталь, ну піонерів то не ганьби!",- пишуть користувачі Мережі.

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Також Politeka писала, що Корольова без ліфчика подражнила формами, показавши, як пощастило Тарзану: "фігурка золотий перетин".