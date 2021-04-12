Российская певица Наташа Королева вызвала споры в сети из-за нового видео

Как пишет Politeka.net, в свои 47 лет Королева выглядит просто превосходно. Она никогда не могла похвастаться модельной внешностью, но отличалась вкусной, сочной и женственной фигуркой. На свежем видео Королева предстала в купальнике. Она попросила поклонников заучить движения для будущего концерта. Пока артистка показывала движения, ее пышные формы жили своей жизнью. Она потрусила бюстом, заставив мужчин пускать слюнки.

«Друзья! Учим движение! 17 апреля буду проверять», - подписала видео звезда и устроила мастер-класс.

В комментариях певице стали оставлять массу приятных слов. Не обошлось и без критики. Некоторых взбесил откровенный вид Королевой, а также тот факт, что она в таком виде говорила о пионерах.

«Стройная, красивая! Просто загляденье!», «Фигурка просто прелесть!», «Наташа мы все тебя любим, ты и красивая, и стройная, но не надо оголяться. Ты мама взрослого сына и будь поскромнее, а на концерт люди и так придут», «Наташенька, в какой же Вы прекрасной форме, красотка!», «Повлияла на вас измена супруга.. Стройная такая», «Наталь, ну пионеров то не позорь!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наташа Королева посреди леса размечталась о мужичке, Тарзану пора ревновать: «Уххх, энергия прет…».

Как сообщала Politeka, Королева в прозрачном наряде показала, как сгорает от любви вдали от Тарзана: "Верхом на...".

Также Politeka писала, что Королева без лифчика подразнила формами, показав, как повезло Тарзану: «Фигурка золотое сечение».