Російська співачка Наташа Корольова влаштувала справжнє шоу посеред лісу

Як передає Politeka.net, 47-річна Наташа Корольова не втрачає оптимізм і навіть після численних скандалів і зрад залишається життєрадісною і квітучою. Вона зуміла відновити відносини з чоловіком після гучної зради, а тепер щосили відновлює свою гастрольну діяльність після тривалого карантину.

У себе в Instagram артистка опублікувала відео, зняте серед дерев. Співачка стала зазивати мужичка рядками зі своєї старої пісні. Вона причепила собі жовту косу і веселилася від душі.

"Свій весняний настрій хочу розділити разом з вами на концерті в Москві", - анонсувала артистка.

У коментарях Корольовій залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Ооо, ну яка ж красива! Як завжди!", "Мужичок з гармошкою. Дитинство згадалося. Мама слухала, а я підспівувала)))", "мотлох один співає", "Уххх, енергія пре, молодець!", "Наташка молодець, застрягла в дитинстві надовго", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Корольова засвітилася в непристойному вигляді поруч з Володимиром Винокуром. На фото Наташа була роздягнена до білизни з накинутою на плечі короткою кофтиною.

Нагадаємо, що 47-річна Корольова без Тарзана з'явилася на публіці разом з сином: "Позорище, а де плейбоя забули?".

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