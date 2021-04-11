Співачка Наташа Корольова влаштувала переполох новими кадрами, відправившись на інший кінець світу без чоловіка Тарзана

Як передає Politeka.net, 47-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала посеред піщаних дюн (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Наташа знаходиться зараз в ОАЕ. Вирішивши "перезавантажитися" перед концертом та підживитися "потужною енергією", співачка вирушила до пустелі. На ній було довге прозоре плаття поверх темної підкладки, а також східний головний убір з золотистим декором.

"Гори вогнем любові...", - співала на кадрах Корольова, широко посміхаючись в камеру.

У підписі Наташа розкрила, що дає їй силу під час численних поїздок, в тому числі і в цій.

"Її величність Природа - це саме те, що дає силу. І ось напередодні важливого концерту 17 квітня я відкрила для себе найпотужнішу енергію пустелі Руб ель Халі. Бархани, море піску, вітер - це такі потужні потоки, що вони перезавантажують тебе і дарують якусь особливу силу. А таємнича історія легендарної дороги мірри, ладану і коштовностей надає цьому місцю особливу атмосферу. Ну і звичайно ж, милі кораблі пустелі 🐫, які не можуть не розчулювати своїм гордим і незалежним виглядом. Бережіть природу. У ній наша сила", - поділилася Корольова.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Дивні пісні, одні й ті ж слова по сто разів повторюються (((😂"

"Суцільна показуха. І жахливо примітивно"

"Пі*єц копія матусі своєї стала"

"Верхи на кораблі пустелі 🌵?"

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