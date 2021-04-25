Российская певица Наташа Королева в черном платье с красным балахоном озадачила дерзким образом на концерте

Скандально известная исполнительница довольно долгое время не давала концертов и поэтому к своему выступлению готовилась достаточно долго. В этот раз певица похвасталась образом в черном платье и красном балахоне.

Так, звезда решила примерить довольно дерзкий образ, сделала яркий вечерний макияж для привлечения внимания и надела пышный венок из искусственных красных цветов. Распущенные темные волосы она предпочла не укладывать.

«Люблю мистические образы! Что то есть в этом Гоголевское !? Как вы думаете ? #панночка #гоголь #наташакоролева #ведьма», - написала Наталья.

Пользователи отреагировали на фото неоднозначно, осудив желание певицы постоянно посещать салон красоты и увеличивать губы:

«Слишком много деталей. Пояс точно лишний; Влюбилась в него просто с первого кадра 😻 Правда очень красиво и мистически🖤; Вечера на хуторе близ дыканьки; Верно, как настоящая панночка🌺; Наташа все в вас отлично, просто прекратите увеличивать свои губы, сильно уже заметно; Ты молода и хороша, а потому☝ мимо юбку, голу кофту и пусть молодняк фанатеет, а Серега ревнует; еще будет время для этой фигни, но не сейчас... Рановато😜☝».

Ранее мы писали, что артистка очень долго готовилась к концерту, особенно, учитывая тот факт, что из-за карантина она давно не давала больших концертов, и соскучилась за публикой. Судя по сторис в Инстаграм звезды, за концерт она успела сменить несколько ярких образов.

Королева появлялась перед публикой в черном костюме с красным венком на голове, танцевала в яркого цвета платьях и костюмах.

Напомним, что Королева без лифчика подразнила формами, показав, как повезло Тарзану: «Фигурка золотое сечение».

Как Politeka писала, что Наташа Королева похвасталась семейной идиллией с мужем-изменщиком Тарзаном и любимым сыном: "Все о чем мечтаю я...".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Наташа Королева в мини-бикини потрусила пышностями, взбесив людей: «Будь поскромнее…».