Известная певица украинского происхождения Наташа Королева решила восстановиться после праздничных застолий, отправившись в баню

Знаменитость, которая со своей семьей живет и работает в России, показала, как отходит после майских праздников, в новом посте на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

По словам Королевой, она решила устроить себе детокс и отправилась попариться в баню.

«После праздничных застолий, банька и детокс очень правильное решение! Будьте все здоровы!», - написала звезда.

Она показала фото, на котором она сидит в парилке. Певица позирует без одежды: она закуталась в простыню, а на ее голове красуется банная шапочка. Королева с явным удовольствием бьет себя веником, распаривая свою кожу.

Ее поклонники бурно отреагировали на ее пост.

«На маму похожа!», «С Лёгким Паром!», «Ничего такая старушка», «Наташа ты супер. Тарзану повезло», «Банька, да! Это то, что надо!», «Там Тарзан без присмотра фотки страшные выкладывает, Нат, реагируй как-то», «ну и в баню в макияже», «Самая -самая, самая красивая...! Обожаю!», «Ой, а как же Волочкова? Это же её зона», «Американская банька?», - пишут люди.

Напомним, муж Королевой Тарзан нарвался на критику, едва не засветив лишнее: «Тебе что Наташка купить трусы нормальные не может?».

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