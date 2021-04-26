Муж российской певицы Наташи Королевой Тарзан взбудоражил сеть пикантным фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Сергей Глушко опубликовал фото, демонстрируя накаченное тело во всей красе.

Как известно 51-летний Тарзан всю свою сознательную жизнь зарабатывает деньги своим телом – он танцует стриптиз, выступает в различных шоу и снимается в кино в роли накачанных красавчиков. Из-за своей работы Глушко всегда держит себя в форме.

На новом снимке Тарзан предстал в одних трусах, которые к тому же подвернул, чтобы сделать кадр еще пикантнее.

«Готовы к лету...?» - спросил он своих фоллеверов.

Отметим, реакция Сети на новое фото Тарзана оказалась неоднозначной.

«Застрял где-то в детстве, а вроде взрослый мужик», «Шикарен», «Капец... тебе что Наташка купить трусы нормальные не может??? 😂😂😂 че это за срам?? Иди переоденься Сережа, не позорь свои седые кудри», «Что-то не то с человеком», «Интересно, что он в трусы положил?», «Кому не нравится, проходите мимо! Зачем подписываться, а потом писать гадости... Кто может похвастаться таким телом в 50 лет? Это работа, большой труд! Если есть шо показать, почему нет», - комментируют пост Тарзана.

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