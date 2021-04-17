19-летний сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) Архип Глушко выступил на одной сцене со своими звездными родителями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Архипа в соцсети.

Так, в аккаунте парня появились видео с выступления в московском "Крокус-Сити". Архип рассказал, что это была его премьера.

На сцене самого большого в российской столице торгово-выставочного центра он спел свою новую песню "Мягкие игрушки".

Следует отметить, что на сцене Архип чувствовал себя очень уверенно - очевидно, что с такими родителями навыки артиста у него "в крови".

Также в "Крокусе" выступили и звездные родители Архипа - Наташа Королева и Сергей Глушко. В конце выступления парень присоединился к ним на сцене и снял видео рядом с мамой и папой.

Королева была как всегда очень улыбчива и потрясающе выглядела.

Как известно, сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко сейчас 19 лет. Он пошел по стопам звездных родителей и занимается музыкой. Кроме того, парень изучал японский язык и очень увлекается культурой этой страны. Недавно также стало известно, что у Архипа есть 20-летняя невеста.

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