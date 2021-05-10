Відома співачка Наташа Корольова розповіла про велику трагедію в родині
Зірка народилася 31 травня 1973 року у музичній родині, передає Politeka.net. Мати артистки - диригент хорової капели "Світоч", а її батько - хормейстер академічного хору.
Також в одному з останніх постів Наташа розповіла про свого дідуся, показавши маленького батька.
Артистка розмістила старий чорно-білий знімок у своєму Instagram.
"Мій Дід! Поривай Архип Лукич з моїм татом на руках! Це останнє фото з мирного життя! У 44-му він загинув під Кенігсбергом! Вічна пам'ять героям!!! З Днем Перемоги!!!", - розповіла про трагедію зірка.
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Публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.
"Наташа зі святом вас і вашу сім'ю👏 👏 👏"," світла Пам'ять!!! Низький уклін!! Дякую за перемогу!!!", "Як Архип ваш синок схожий на свого діда. Зі святом вас!!!", "Як шкода", " спасибі йому за героїзм і вічна пам'ять.!", "Так Архип на Діда схожий?", "Мій дід отримав медаль "За взяття Кенігсберга"... Шкода що Ваш не дійшов....🙏 ", "Спасибі всім дідусям і бабусям за перемогу пишаємося, пам'ятаємо❤️", "тато, напевно, схожий на Маму", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Наташа Корольова в шлюбі зі стриптизером, Сергієм Глушко (Тарзаном), народила сина Архипа. Зараз хлопцеві 19 років, він зайнявся співочою кар'єрою, а також вивчав японську мову, захоплюючись культурою цієї країни. Нещодавно також стало відомо, що у Архипа є 20-річна наречена.
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