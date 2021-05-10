Известная певица Наташа Королева рассказала о большой трагедии в семье

Звезда родилась 31 мая 197 года3 в музыкальной семье, передает Politeka.net. Мать артистки - дирижер хоровой капеллы "Свиточ", а ее отец - хормейстер академического хора.

Также в одном из последних постов Наташа рассказала о своем дедушке, показав маленького отца.

Артистка разместила старый черно-белый снимок в своем Инстаграм.

"Мой Дед! Порывай Архип Лукич с моим папой на руках! Это последнее фото из мирной жизни! В 44-м Он погиб под Кёнигсбергом! Вечная память героям!!! С Днём Победы!!!", - рассказала о трагедии звезда.

Публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Наташа с праздником вас и вашу семью👏👏👏", "Светлая память!!! Низкий поклон!! Спасибо за Победу!!!", "Как Архип ваш сынок похож на своего деда. С праздником вас!!!", "Как жалко", "Спасибо ему за героизм и вечная память.!", "Так Архип на деда похож?", "Мой дед получил медаль "за взятие Кёнигсберга"... Жаль что Ваш не дошел....🙏", "Спасибо всем дедушкам и бабушкам за победу🙏🏻Гордимся, помним❤️", "Папа, наверное, похож на маму", - написали пользователи сети.

Напомним, Наташа Королева в браке со стриптизером, Сергеем Глушко (Тарзаном), родила сына Архипа. Сейчас парню 19 лет, он занялся певческой карьерой, а также изучал японский язык, увлекаясь культурой этой страны. Недавно также стало известно, что у Архипа есть 20-летняя невеста.

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