Відома співачка Наташа Корольова похвалилася гуляннями з нагоди річниці весілля з Сергієм Глушко (Тарзаном)

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram зірка опублікувала відео з Мальдів, де запалила під музику на яхті з чоловіком, мамою Людмилою Поривай і 19-річним сином Архипом.

Включили під час відпочинку і нову версію знаменитої пісні «Дельфін і русалка», яку Архип Глушко, нещодавно записав разом з мамою.

Відзначимо, в новій композиції співається про те, що дельфін і русалка залишилися разом і щасливі. Показово, що оновлена версія пісні була опублікована в день народження колишнього чоловіка співачки Ігоря Ніколаєва.

Також Королева показала, як танцює зі своєю 75-річною матір'ю.

"Мамо, всі не вірять, що тобі 75 років. Кажуть, що брешемо " » - сказала Королева, танцюючи.

"Ну і нехай не вірять", - відповіла мати.

Незважаючи на свій вік мама королевою веде активний спосіб життя. Вона часто літає в теплі країни з дочкою і її сім'єю, де разом з усіма проводить час на березі моря.

Зазначимо, що Людмила Іванівна є заслуженою артисткою України: у Києві вона диригувала хоровою капелою «Світоч». Поривай закінчила консерваторію, де і познайомилася зі своїм чоловіком і батьком королевою Володимиром. У шлюбі пари народилися дві дочки. Крім Наташі подружжя виховало Ірину, яка, також як її молодша сестра і мати, вибрала музику в якості своєї професії.

Нагадаємо, що Наташа Корольова в новому образі вразила схожістю з літньою матір'ю: "невдале фото, схожа на...".

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