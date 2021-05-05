Известная певица Наташа Королева похвасталась гуляниями по случаю годовщины свадьбы с Сергеем Глушко (Тарзаном)

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Instagram звезда опубликовала видео с Мальдив, где зажгла под музыку на яхте с супругом, мамой Людмилой Порывай и 19-летним сыном Архипом.

Включили во время отдыха и новую версию знаменитой песни «Дельфин и русалка», которую Архип Глушко, недавно записал вместе с мамой.

Отметим, в новой композиции поется о том, что дельфин и русалка остались вместе и счастливы. Показательно, что обновленная версия песни была опубликована в день рождения бывшего мужа певицы Игоря Николаева.

Также Королева показала, как танцует со своей 75-летней родительницей.

«Мама, все не верят, что тебе 75 лет. Говорят, что врем», - сказала Королева, танцуя.

«Ну и пусть не верят», - ответила родительница.

Несмотря на свой возраст мама Королевой ведет активный образ жизни. Она часто летает в теплые страны с дочерью и ее семьей, где вместе со всеми проводит время на берегу моря.

Отметим, что Людмила Ивановна является заслуженной артисткой Украины: в Киеве она дирижировала хоровой капеллой «Светоч». Порывай окончила консерваторию, где и познакомилась со своим супругом и отцом Королевой Владимиром. В браке пары родились две дочери. Помимо Наташи супруги воспитали Ирину, которая, также как ее младшая сестра и родительница, выбрала музыку в качестве своей профессии.

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