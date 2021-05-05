Известная певица Наташа Королева похвасталась гуляниями по случаю годовщины свадьбы с Сергеем Глушко (Тарзаном)
Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Instagram звезда опубликовала видео с Мальдив, где зажгла под музыку на яхте с супругом, мамой Людмилой Порывай и 19-летним сыном Архипом.
Включили во время отдыха и новую версию знаменитой песни «Дельфин и русалка», которую Архип Глушко, недавно записал вместе с мамой.
Отметим, в новой композиции поется о том, что дельфин и русалка остались вместе и счастливы. Показательно, что обновленная версия песни была опубликована в день рождения бывшего мужа певицы Игоря Николаева.
Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото
Морозы нагрянут в Украину, регионы уже заметает снегом: где разгулялась стихия
Шевченко рассказал об уходе из сборной Украины: "Я хочу тренировать..."
Звезда "Крепостной" Денисенко устроилась на полу в одной шубе, впечатлив даже Ольгу Сумскую: "Роскошная Натали"
Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото
Также Королева показала, как танцует со своей 75-летней родительницей.
«Мама, все не верят, что тебе 75 лет. Говорят, что врем», - сказала Королева, танцуя.
«Ну и пусть не верят», - ответила родительница.
Несмотря на свой возраст мама Королевой ведет активный образ жизни. Она часто летает в теплые страны с дочерью и ее семьей, где вместе со всеми проводит время на берегу моря.
Отметим, что Людмила Ивановна является заслуженной артисткой Украины: в Киеве она дирижировала хоровой капеллой «Светоч». Порывай окончила консерваторию, где и познакомилась со своим супругом и отцом Королевой Владимиром. В браке пары родились две дочери. Помимо Наташи супруги воспитали Ирину, которая, также как ее младшая сестра и родительница, выбрала музыку в качестве своей профессии.
Напомним, что Наташа Королева в новом образе поразила сходством с пожилой матерью: "Неудачное фото, похожа на...".
Как Politeka писала, что Наташа Королева избавилась от одежды и показала, как отходит от праздников в бане: "А как же Волочкова?".
Также Politeka сообщала, что Наташа Королева раскрыла детали детской трагедии, вспомнив отца: "Мне было 12 лет...".