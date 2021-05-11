Российская певица Наташа Королева со своим мужем Сергеем Глушко (Тарзан) отправилась на отдых

Как передает Politeka.net, несмотря на недавний скандал с изменами, который разгорелся вокруг звездной пары Королевой и Тарзана, супруги всячески демонстрируют любовь и идиллию в своих отношениях. На днях они оказались возле океана. Отдыхая на яхте, Королева с мужем обнимались и целовались. Также артистка опубликовала яркое фото в купальнике спортивного кроя.

«Океан дает мне силы и вдохновение!!! А что вдохновляет вас?», - подписала фото звезда.

В комментариях Королевой оставили массу комплиментов. Не обошлось и без критики. Многих поклонников разозлил тот факт, что артистка хвастается роскошным отдыхом.

«А как же должно быть по-другому - русалка же», «Всегда был в Вас влюблëн», «Наташенька приятного отдыха!», «С жиру беситесь! У народа другие проблемы, а не океан», «Королева ты красавица», «Артисты не должны показывать свое благополучие, надо быть скромнее», «пусть не выпендриваются своими океанами», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наташа Королева и Тарзан отпраздновали 20-летие отношений. Они поделились яркими кадрами с отдыха.

Напомним, что Наташа Королева избавилась от одежды и показала, как отходит от праздников в бане: "А как же Волочкова?".

А еще Politeka сообщала, что Наташа Королева рассказала о семейной трагедии, показав последнее фото: "Он погиб...".

Также Politeka писала, что Королева ушла в отрыв с мамой на яхте, кадры жарких танцев: «Все не верят, что тебе 75 лет».