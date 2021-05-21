Российская певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась кадрами с отдыха на яхте

Как пишет Politeka.net, сейчас 47-летняя артистка наслаждается отдыхом в Майями. Она катается на яхте, загорает на солнце и уже не в первый раз демонстрирует отменную физическую форму. На свежих кадрах артистка позировала в купальнике и леопардовой накидке, которая напоминала халатик. Королева подставила тело ветру, позволив поиграть с волосами и одеждой. Халат задрался, демонстрируя стройные ножки красотки.

«В моем сердце живет любовь! А в вашем? Хороших выходных!», - подписала видео звезда.

В комментариях Королевой оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики, которой под постами артистки бывает немало.

«Очень красивая! Любви Вам и огромного счастья!», «Ну как русалка», «Натусичка, я тебя безумно люблю но без Тарзана, ну никак он тебя не достоин, а ты супер», «Тарзан в юбке», «Шорты одень», «В кого это вы Наташа влюбились? Выглядите потрясающе!», «Вы круче, чем Монро!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наташа Королева показала, как развлекается с подружкой. Певица позировала в шляпке, футболке и полосатых шортах. Женщины сидели около бассейна. В руках они держали бокалы.

Напомним, что Наташа Королева в купальнике разозлила сеть, хвастнув отдыхом с Тарзаном: «С жиру беситесь!».

А еще Politeka сообщала, что Наташа Королева не скрыла радости рядом с молодым красавцем: "Ваш новый мальчик?".

Также Politeka писала, что 47-летняя Наташа Королева в платье с кружевом наделала шуму в сети: «Не по возрасту».